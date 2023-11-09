Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi için bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.