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Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'nde "soykırım" derecesine varan saldırılarına ses çıkarmayan Batılı devletlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden dmeokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
Ekleme: 9.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 9.11.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
Başkan Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'BATILI DEVLETLER GAZZE'DEKİ KATLİAMI UZAKTAN İZLİYOR'

'Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden dmeokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler.

Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Eşimin himayesinde 15 Kasım tarihinde İstanbul'da Devlet ve Hükümet Bakanları'nın eşlerinin kaıtlımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Gazze'deki kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma gerçekleştirilecek. Birlikte sesimizin yükselmesi çok önemlidir.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...

'TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMALI'

Türkiye olarak mevcut konjoınktürde ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı önemli bir konuma sahip. Teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabul etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığı aşikardır. Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaşmalıyız.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikten kuvvet doğar. Bu şiar, enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi daha temiz girişimler için müşterek yatırımların artırılması bu manada faydalı olacaktır. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım.

Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızın yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıkılaştırmalıyız. 30 yılı aşkın süredir devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Azerbaycan'ın Batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaşım ağlarını en yakın zamanda tesis etmesi büyük öneme sahiptir.

KIBRIS MESAJI

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan KKTC'nin zirvede Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi önemli bir mesajdır. Üyeler olarak gayrihukuki uygulamalarla baskı latında tutulan Kıbrıs Türkleri'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğudur.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
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Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
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