Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...

Başkan Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden dmeokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler.Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Eşimin himayesinde 15 Kasım tarihinde İstanbul'da Devlet ve Hükümet Bakanları'nın eşlerinin kaıtlımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Gazze'deki kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma gerçekleştirilecek. Birlikte sesimizin yükselmesi çok önemlidir.Türkiye olarak mevcut konjoınktürde ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı önemli bir konuma sahip. Teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabul etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığı aşikardır. Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaşmalıyız.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikten kuvvet doğar. Bu şiar, enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi daha temiz girişimler için müşterek yatırımların artırılması bu manada faydalı olacaktır. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım.Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızın yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıkılaştırmalıyız. 30 yılı aşkın süredir devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Azerbaycan'ın Batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaşım ağlarını en yakın zamanda tesis etmesi büyük öneme sahiptir.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan KKTC'nin zirvede Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi önemli bir mesajdır. Üyeler olarak gayrihukuki uygulamalarla baskı latında tutulan Kıbrıs Türkleri'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğudur.