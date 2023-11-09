Bahçelievler'de korkunç kaza: Cezaevi aracının çarptığı kadın öldü
Bahçelievler Basın ekspres yolunda cezaevi aracı yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bahçelievler Basın ekspres yolunda cezaevi aracı yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bölgede yoğun trafik oluştu.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bölgede yoğun trafik oluştu.