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AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay için 'hak ihlali' kararı vermişti. Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin TİP milletvekili Atalay'ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Yargıtay'ın ve alt derece mahkemesinin de milletvekilliği konusunda aldığı kararların net olduğu bilinirken, AYM 'hak ihlali' kararıyla hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemeleri yok saymaya çalıştı. İşte detaylar…

AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
Ekleme: 9.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 9.11.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu geçtiğimiz ay görüştü. Yüksek Mahkeme, Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti.

YARGITAY AYM KARARINA UYMADI

Yargıtay, AYM'nin ihlal kararına uymadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin TİP milletvekili Can Atalay'ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığına dikkat çekilen kararda, hükümlü Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine hükmedildi.

AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…

AYM'NİN İLK TARTIŞMALI KARARI DEĞİL!

Anayasa Mahkemesinin verdiği Can Atalay'a hak ihlal kararı ilk olmadı. AYM daha önce de skandal kararlara imza atmıştı. Bunların arasında HDP'nin hazine yardımına bloke konulmaması, FETÖ'nün mahrem imamına tazminat ödenmesi gibi kararlarda yer aldı.

YARGITAY'I YOK SAYIYOR!

Milletvekilliği konusunda Yargıtay'ın ve alt derece mahkemelerin kararlarının gayet net olduğu biliniyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi (AYM) hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayıyor.

Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, AYM 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne teröristbaşına dokunulmazlık verecek.

1AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…

Ya da terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek.

YARGIDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN…

Bu kapsamda Yargıtay, adına karar verdiği Türk Milleti'nin dikkatini Anayasa Mahkemesi'ne çekmek ve yargıda oluşan tehlikeyi ortaya koymak için çok net bir tavır gösterdi.
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
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