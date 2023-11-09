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Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Aydın'da mahalle sakinlerinin ihbarını değerlendiren ekipler, belirtilen adrese gitti. Müstakil eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara ise şoke etti. Tam 20 kamyon çöp çıkan evin sahibiyle ilgili detay hayli ilginçti…

Ekleme: 9.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 9.11.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!
Şaşkına çeviren olayın adresi Aydın Germencik'ti. Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Müstakil eve giren ekipler karşılaştıkları manzara ile şoka girdi.

Adeta bir çöp deposunu andıran ev 1 haftada temizlenebildi. Tam 20 kamyon çöp çıkan evde yaşayan ve 65 yaşında olduğu belirlenen A.K. ise bir milyonerdi.

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

3 EVİ, İNCİR VE ZEYTİN BAHÇESİ BİLE VAR

A.K.'nin hiç evlenmediği ve kendisine düşen 3 ayrı ikametin bulunduğu baba evinde yaşadığı belirlendi. A.K.'nin miras olarak kendisine kalan çok miktarda incir ve zeytin bahçesi olduğu ancak buradan gelen paralara hiç dokunmadığı kaydedildi. Bir haftadır devam eden temizlik çalışmaları sırasında evden bir an bile ayrılmayan A.K., biriktirdiği çöplerin alınmaması için zaman zaman belediye ekiplerine direndi.

Zaman zaman ilginç diyalogların da yaşandığı çöp evde A.K., evinin temizlenip badana yapıldıktan sonra ücretsiz olarak yeni eşyalarla düzüleceği belirtilmesine rağmen çöplerinin evden alınmamasını istedi.

'EŞYALARIMI ALMAYIN' DİYE YALVARDI

Her şeyin işe yarayacağını belirten A.K., evindeki kendisine göre değerli olduğunu belirttiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyleyerek 'Ben belediyeden bir şey istemiyorum. Eşyalarımı almayın' diyerek yıllardır biriktirdiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyledi.

BANKADA YÜKLÜ MİKTARDA PARASI...

Çevre sakinleri, ekonomik durumu oldukça iyi olan A.K.'nin, bankalardaki hesaplarında yüklü miktarda parasının ve onlarca dönüm meyve bahçesinin olduğunu söyleyerek, şahsın tedavi ettirilmesini istedi.

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!
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