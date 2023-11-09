Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Şaşkına çeviren olayın adresi Aydın Germencik'ti. Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Müstakil eve giren ekipler karşılaştıkları manzara ile şoka girdi.Adeta bir çöp deposunu andıran ev 1 haftada temizlenebildi. Tam 20 kamyon çöp çıkan evde yaşayan ve 65 yaşında olduğu belirlenen A.K. ise bir milyonerdi.A.K.'nin hiç evlenmediği ve kendisine düşen 3 ayrı ikametin bulunduğu baba evinde yaşadığı belirlendi. A.K.'nin miras olarak kendisine kalan çok miktarda incir ve zeytin bahçesi olduğu ancak buradan gelen paralara hiç dokunmadığı kaydedildi. Bir haftadır devam eden temizlik çalışmaları sırasında evden bir an bile ayrılmayan A.K., biriktirdiği çöplerin alınmaması için zaman zaman belediye ekiplerine direndi.Zaman zaman ilginç diyalogların da yaşandığı çöp evde A.K., evinin temizlenip badana yapıldıktan sonra ücretsiz olarak yeni eşyalarla düzüleceği belirtilmesine rağmen çöplerinin evden alınmamasını istedi.Her şeyin işe yarayacağını belirten A.K., evindeki kendisine göre değerli olduğunu belirttiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyleyerek 'Ben belediyeden bir şey istemiyorum. Eşyalarımı almayın' diyerek yıllardır biriktirdiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyledi.Çevre sakinleri, ekonomik durumu oldukça iyi olan A.K.'nin, bankalardaki hesaplarında yüklü miktarda parasının ve onlarca dönüm meyve bahçesinin olduğunu söyleyerek, şahsın tedavi ettirilmesini istedi.