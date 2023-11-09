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Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç piyasasında alınan önlemler neticesinde al-satçılar piyasadan çekildi. Hal böyle olunca galericiler de son dönemde araç satmak için farklı yollara başvuruyor. İşte detaylar...

Ekleme: 9.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 9.11.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti
Araç piyasasında alınan önlemler sonucu piyasadaki köpük gitti. Galericilerin de son dönemde araç satışında takas usulüne başvurduğu söyleniyor. Piyasada takas usulü ticaretin artmasının nedenleri ne?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

''Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önemler neticesinde otomobil yatırım ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı. Öte yandan ülkemizin ekonomi politikaları dahilinde yükselen mevduat getiri oranları ve borsa gibi farklı yatırım enstrümanlarının daha cazip bulunması, yatırımcıların birikimlerini otomobillerden ziyade bu alanlara kaydırmasına vesile oldu.

''TAKAS YÖNTEMİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI''

Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde araç fiyatlarındaki yükselişler kesildi ve hatta bir miktar düşüş trendi oluştu. Araçlara olan düşük talep sebebiyle satış zaman aldığından dolayı, elinde araç bulunan vatandaşlarımız yeni ve daha uygun fiyatlardan yararlanmak adına takas yöntemini tercih etmeye başladılar.

''OTOMOBİL TAKASLARI OLDUKÇA ARTTI''

Son dönemlerde meslektaşlarımıza otomobil takas teklifleri oldukça artmış durumda. Zaman zaman taşınmazla da takas teklifleri sunuluyor. Deniz araçları ve motosiklet gibi araçlar da sunulan takas teklifleri arasında bulunuyor. Ancak meslek alanımız otomobil satıcılığı olduğundan çok büyük oranda meslektaşımız, sadece otomobile otomobil takasını değerlendirmektedir.

TAKAS USULÜ SATIŞ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR Mİ?

Esasen takas usulü satış, meslektaşlarımız için daha kolay ve yeniden tedarik noktasında da süreci kolaylaştıran bir yöntem. Ancak takasa konu olan otomobilin geçmişte daha yüksek maliyetlerle alınmış olması veya eski fiyatlardan değerlendirilmek istenmesi gibi sebeplerle bu dönemde takas anlaşması sağlamak pek mümkün olmuyor.

Şu an fiyatlar anlamında bir normalleşme sürecinin içerisindeyiz. Düşüş trendi olan süreçlerde yeni fiyatların kabul görmesi bir miktar zaman alabiliyor. Araçlara planlandığından daha uygun rakamlara verilse de bu durum aynı zamanda daha uygun maliyetli otomobil alma fırsatı sunduğundan, kısa süre içerisinde yeni fiyatlar kabul görecek ve bu konuda da süreç kolaylaşacaktır.

YIL SONUNA DOĞRU SIFIR VE İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARTAR MI?

Tüketicilerin otomobile olan talebinin azalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi krediye erişimde yaşanan güçlükler. Krediye erişimin rahatlamasıyla talep tekrar yükselmeye başlayacaktır.

Öte yandan içinde bulunduğumuz durağan dönemde süreci izleyerek bekleyen ve biriken bir talep söz konusu. Yeni yıl itibarıyla kredi konusundan bağımsız olarak bekleyen bu talebin harekete geçeceği ve piyasamızda hareketlenme başlayacağı kanaatindeyiz. Şu an fiyatlar anlamında cazip fırsatlar sunan bir dönemin içerisindeyiz. Yeni yılda yükselebilecek talep, döviz kuru, enflasyon gibi sebeplerle fiyatlar kabul edilebilir oranda bir miktar yükselebilir. Dolayısı ile otomobil almayı planlayan vatandaşlarımız, bu dönemi değerlendirerek daha avantajlı koşullarda otomobil alabilirler.''
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