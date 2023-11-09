Ankara'da acı olay: Mahalle bekçisi Halil Kara şehit oldu

Feci kaza, bugün sabaha karşı Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'ndeki Lalegül Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktaki kazaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'ya başka bir otomobil çarptı. Yaralanan Kara, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Şehit Kara için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda polis ile bekçi katıldı.Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.