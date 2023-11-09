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ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...

ABD binlerce kilometre öteden Orta Doğu'ya karışmaya kalktı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarına açık açık destek verdi. İsrail'in sırtını sıvazlayarak katliama göz yuman ABD bir yandan da iyi polisi oynayarak ateşkes mesajı verdi. İsrail'in kanlı saldırılarının başladığı günden itibaren toplamda 3 kez Tel Aviv'e giden ardından Türkiye dahil bölge ülkelerine giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şok üstüne şok yaşadı. Blinken'ın bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin analizini yapan ABD basını, 'Utanç verici başarısızlık' yorumunda bulundu.

ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
Ekleme: 9.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm kusan İsrail'e koşulsuz destek veren ardından da ateşkes çağrılarında bulunan ABD'nin son hamlesi istediği sonucu vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı ziyaretler başına iş açtı.

ABD'li The Nation, Blinken'in diplomatik gezisinin 'utanç verici bir başarısızlık' olduğunu yazdı.

'Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası Çöktü' başlıklı yazıda, Blinken için durumun olabilecek en kötü şey olduğu belirtildi. Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatılan haberde, görülen tek şeyin Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına gelen bir reddedilme olduğu yazıldı.

ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...

Blinken'in cebinde 14 milyon dolarlık askeri paketle gittiği İsrail'de 'insani duraklama' istediği belirtildi. ABD'nin çelişkili adımlar attığı söylenilen haberde, Netanyahu'nun ateşkesi reddettiği hatırlatıldı.

Netanyahu'nun saldırıların durmasının ardından ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kalmasının yanı sıra ABD'den de istediği desteği görmediği iddia edildi.

Blinken'in ziyaretlerinin diğer duraklarında da durumunun daha iyi olmadığı hatırlatıldı.

Ankara'ya geldiğinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildiği yazıldı. Biden'ın dış politikası kendi tasarladığı bir kıskaç tuzağına düşmüş durumda olduğu ifade edilen haberde, uzlaşmaz taahhütler arasında sıkıştığı bildirildi.

ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
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