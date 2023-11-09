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32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı

Ankara’da Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı uyuşturucu tacirlerine yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonda 210 şüpheli gözaltına alındı. MASAK Başkanlığı koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır ile taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
Ekleme: 9.11.2023 - 08:59 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 32 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklama' suçlarına yönelik olarak suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı Narkogüç operasyonu düzenlendi.

ÖRGÜT LİDERİ GÖZALTINDA

Operasyona; 42 özel harekat polisi, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2 bin 294 personel katılırken 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'da aralarında bulunduğu Ankara'da 135, diğer 31 İllerde 75 olmak üzere toplam 215 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK Başkanlığı koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır ile taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda; 33 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 adet uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 euro ve 249 bin 701 Türk lirası para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederken 'Zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz' şeklinde açıklamada bulundu.

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