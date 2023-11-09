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3 gündür aranıyordu, cesedi bazanın altında bulundu!

Çankırı'da 48 yaşındaki Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alınamıyordu, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Doğan'ın cansız bedeni bazanın altında bulundu

Ekleme: 9.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 9.11.2023 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
3 gündür aranıyordu, cesedi bazanın altında bulundu!Çankırı'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ayşe Doğan (48), evindeki bazanın altında ölü olarak bulundu. Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 gündür aranıyordu, cesedi bazanın altında bulundu!

Fatih Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk sahibi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kadının evinde arama yapan ekipler, bazanın altında Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Doğan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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