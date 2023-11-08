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Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı

AK Parti'de yerel seçim için adaylar, başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.

Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Ekleme: 8.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 8.11.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere çevrildi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler hazırlıkları için kolları sıvandı.

AK Parti çalışmalarına başladı

AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ya yetki verdi.

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Ocak ayı sonunda adaylar tanıtılacak

Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da, elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

AK Parti'de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.
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