Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?

Katliamcı İsrail'in saldırılarında bir sonraki aşamaya geçti. The New York Times, İsrail'in Akdeniz'e kadar Gazze'de bir yarık açarak 'Gazze'yi ikiye böldüğünü' yazdı. Dün ABD'li bir televizyon programında Gazze'ye çökme planını açık açık anlatan Netanyahu, sivil katliamı suretiyle sürdürdükleri kanlı saldırılara ilişkin detaylar verdi.Bir aydır devam eden kanlı saldırıların ardından Gazze'yi ortadan ikiye bölen İsrail'in durmaya niyeti yok. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail hava saldırıları bölgeyi bombalamaya devam ederken İsrail güçlerinin 'Gazze Şehri'nin kalbine ulaştığını' ve 'ilmiği sıktığını' belirtti.New York Times, İsrail'in giderek daha fazla ülke ile diplomatik ilişkilerini bozduğunu yazarken ABD'nin ateşkes için baskı yaptığını ve Orta Doğu'nu güvenliğini sabote etmemesi gerektiğini belirtti. İsrail ise, katliamları sürdüreceğini açık açık belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv'de basın açıklaması yaptı.Bombardıman altındaki Gazze'de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, 'Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak.' dedi.İsrail ordusunun 31 Ekim'de Gazze'ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, 'Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah'tan gelecek 'her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini' kaydetti.Netanyahu, daha önce Hizbullah'a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, 'Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak.' diye konuştu.Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail Gazze'yi kuşattıktan sonra saldırının bir sonraki aşaması olan Hamas tünellerine karşı harekete geçti. İsrail'in hamas tünellerini devre dışı bırakmayı hedeflediğini yazan ajans İsrail'in bir ay boyunca Gazze'yi havadan vurduğu ikiye bölmek için de kara birliklerini gönderdiğini belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, ABD'nin Gazze Şeridi'nin yeniden işgalini desteklemediğini açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Gazze Şeridi'nin yeniden işgalini desteklemediğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde güvenliği üstleneceği yönündeki açıklamalarına cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 'Genel olarak konuşmak gerekirse, Gazze'nin yeniden işgalini desteklemiyoruz ve İsrail de desteklemiyor' dedi.İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim'den bir gün öncesine değinen Patel, 'Aynı zamanda İsrail'le 6 Ekim'deki statükoya geri dönülmeyeceği konusunda da aynı fikirde olduğumuzu belirtmek önemli. İsrail ve bölge güvende olmalı.Gazze artık İsrail halkına veya başka birine karşı saldırılarının gerçekleştirileceği bir üs olamaz ve olmamalıdır. Bu nedenle, kriz sona erdiğinde Gazze'de ortaklarımızla çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz' dedi.İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005 yılında geri çekilmişti. İsrail, ordusu 2005 yılına kadar Gazze Şeridi'nde kontrol sahibiydi