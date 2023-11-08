Muhittin Böcek'in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep K. eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.SABAH'ın haberine göre; Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek.Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşınca olanlar olmuştu.CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelinin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşmıştı.