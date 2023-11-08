Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu noktada Marmara Denizi'ndeki depremin ardından büyük İstanbul depremi için endişeler hat sahaya çıkarken Prof. Dr. Naci Görür 'Spekülasyon yapmak doğru değil'' diyerek akıllardaki 'İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?' sorusuna yanıt verdi. İşte, Naci Görür açıklaması ile büyük İstanbul depremi hakkında merak edilenler...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.AFAD ile Marmara Denizi depremi verileri;Büyüklük:4.1 (Mw)Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)Tarih:2023-11-07 Saat:23:05:48 TSİDerinlik:4.33 kmÖte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.Kandilli Rasathanesi ile Marmara Denizi depremi verileri;Büyüklük:4.5 (Mw)Yer:HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİTarih:2023-11-07 Saat:23:05:47 TSİDerinlik:8.4 kmProf. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) beklenen kuzey kolunda olmadığını bu sebeple de öncü demenin doğru olmadığını altını çizerek, spekülasyon yapılmaması gerektiğini ifade etti.Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.Görür, 'Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil.' ifadelerini kullandı.İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:Zeytinburnu Ayamama Deresi,Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları)Kanarya (Firuzköy kıyıları),Esenkent,Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),Ambarlı ve Haramidere,Ataköy'ün bulunduğu kesimler,Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyılarıİstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre orta deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde:Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu,İstinye çukuru, Tarabya çukuru,Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru,Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru,Topkapı, Bakırköy,Bahçelievler, Merter,Şirinevler (bir kısmı),Halkalı, Nakkaşdere,Esenkent, Ömerli,Büyükçekmece,Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),Selimpaşa, Silivri,Çanta, Gümüşyaka,Kavaklı, Yakuplu,Esenyurt, Avcılar,Ambarlı, Firuzköy,Küçükçekmece,Florya, Yeşilköy,Ataköy, Zeytinburnu,Çayırbaşı çukuru,Karaköy, Tophane,Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),Eyüp, Alibeyköy,Sütlüce, Balat,Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,Kadıköy (Kurbağalıdere),Moda (denize bakan kısmı),Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü),Tuzla (dere kısmı), Dilovası,Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)