Kadın sürücü seyir halindeyken vuruldu: O halde hastaneye kadar sürdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Otomobiliyle seyir halindeyken silahla vurularak yaralanan kadın aracını hastaneye kadar sürmeyi başardı. Durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis, saldırganın peşinde...

Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi. Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.