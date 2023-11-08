İzmir’de DHKP/C operasyonu: 19 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17’si yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHKP/C içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasında yönelik çalışmalar sürüyor.