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Beyaz Gazete
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İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçimde yeniden aday olmayacağını açıkladığı Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hasan Arat dışında başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan bir diğer isim ise Burak Yılmaz'ın yerine getireceği yeni hocasını belirledi.

Ekleme: 8.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 8.11.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isimSüper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş tam anlamıyla dağılmış durumda...

Siyah-Beyazlılar'da Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisi sonrası Şenol Güneş istifa etmiş ve görevi Burak Yılmaz devralmıştı.

İlk derbisinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Yılmaz, Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

BURAK YILMAZ İSTİFA EDECEK Mİ?

Burak Yılmaz, son alınan Antalyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı ifadeler kullanmış ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin isteğini yerine getirmemesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında 3 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden başkan adayı olmayacağını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Çebi'nin bu sözleri sonrası Burak Yılmaz'ın görevinden istifa edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

'EMRE KOCADAĞ, LUCESCU İLE GÖRÜŞTÜ'

Beşiktaş'ta yapılacak seçimde Hasan Arat'ın dışında kim ya da kimlerin başkan adayı olacağı ise büyük merak konusu...

Bu arada Rumen gazeteci Decebal Radulescu, başkan adayı olmaya hazırlanan Emre Kocadağ'ın Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu ile görüştüğünü yazdı.

Radulescu haberinde, 'Emre Kocadağ'ın aklında Sergen Yalçın da var ama ağır basan Lucescu... Kocadağ kazanırsa Rumen teknik adamla devam edecek' ifadelerini kullandı.

LUCESCU: EMEKLİ OLMADIM, ŞİMDİLİK NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Mircea Lucescu ise Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra 'emekli oldu' iddialarını net bir dille yalanladı.

78 yaşındaki teknik adam, 'Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala Ukrayna'dayım...

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Bir iki gün sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum. Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor' dedi.

100. YILDA ŞAMPİYON OLDU

Dinamo Kiev'in başında bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Lucescu, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Rumen teknik adam, Siyah-Beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.

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