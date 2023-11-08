İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu

İsrail uzun süredir planladığı Gazze'yi ele geçirmek için başlattığı soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek bölgeye giren, o günden bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 11 bine yakın sivili acımasızca katleden İsrail ordusu, katliamlarını sürdürüyor.Batılı şirketler ve medya desteğiyle algı operasyonunu da yüzü kızarmadan sürdüren İsrail, özellikle sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atıyor. Resmi hesaplardan uydurma haberleri gerçekmiş gibi servis eden İsrail 33 günden bu yana sayısız yalanı kamuoyuna servis etti. İsrailli bebeklerin katledildiği iddialarından Hamas üyelerinin saldırı planladığı söylenen ses kayıtlarına kadar birçok haber servis eden, ancak hepsinin algı operasyonunun bir parçası olduğu anlaşılan İsrail bu kez de "Gazze tünelleri" yalanıyla konuşuldu.İsrail ordusunun korkulu rüyası olarak bilinen, "Gazze metrosu" olarak bilinen Hamas tünelleri, İsrail'in hala ulaşamadığı enden noktalardan. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altını adeta bir yer altı şehrine döndürdüğü söylenen bu tünel ağının Mısır'dan İsrail'e kadar uzandığı söyleniyor. Hamas kuvvetlerinin silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir unsur olduğu bilinen Gazze tünelleri İsrail'in işgal planlarını zora sokuyor.Tünel ağını işlevsiz hale getirmek için yöntem arayan İsrail, "sünger bombası" adını verdikleri kimyasal bir silah geliştirdiğini duyurmuştu. Tünellerin hakimiyetini sağlamanın yollarını arayan İsrail, algı operasyonu için kolları sıvadı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Gazze tünellerine eğitimli bomba köpekleri salındığını iddia etti.Paylaştığı videoda Hamas'ın kazdığı tünellerde ilerleyen özel eğitimli ve bomba taşıyan köpeklerin karanlığın arasında hedeflerine saldırıya geçtiği görüldü. Sözcü Gendelman videoyu "İsrail'in Hamas'a yönelik yaptığı bir operasyon" gibi servis etti.Ne var ki Gendelman'ın servis ettiği bu görüntülerin aslı başka çıktı. Bağımsız kaynaklar, şimdiye kadar çatışmalarda İsrail ordusunun özel eğitimli köpekleri kullandığını doğrulamadı. Öte yandan yapılan araştırmalar, bu videonun Gazze tünellerinde değil, İsrail ordusunun kendi içinde yaptığı tatbikatlar sırasında kaydedildiğini doğruladı.