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İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ve hükümetini istifaya çağırdı. Göstericiler Netanyahu için 'Evine dön' pankartı açtı.

İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
Ekleme: 8.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 8.11.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
İsrail'in Filistin katliamı devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin yapılan bombardımanlarda 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Dünyadan gelen tepkilerin yanında İsrail içinde de İsrail Başbakanı Binyamin Netenhayu'ya tepkiler yükseliyor.

7 Ekim'in yıl dönümü

Bu kapsamda Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde 7 Ekim'in birinci ayındaki anma töreni için yüzlerce kişilik grup toplandı.

Törende Hamas'ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için '7.10' ve Yahudiliğin sembolü 'Davut Yıldızı' biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı.

Anma törenine katılanların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için 'Onları evine getirin' pankartlarının yanı sıra hükümet karşıtı dövizler taşıdığı dikkati çekti.

İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular

'Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim'

Anma törenine katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla 'Evine git' diye seslendi. Hükümetteki iktidar koalisyonundaki 64 milletvekiline atıfla '64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım' yazılı dövizler taşındı.

Anma töreninde konuşma yapan anne ve babasını 7 Ekim'deki saldırılarda kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

Inon, 'Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim.' diye konuştu.

Netenyahu'yu suçladı

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, 'İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum.' dedi.

Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim beldesinde oğlunu kaybeden Yaakov Godo da yaptığı konuşmasında, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

Törende slogan atılmadı ve çoğunlukla sükunet hakimdi ancak yapılan konuşmalar sırasında Netanyahu'nun adı geçtiğinde kalabalık ıslık çalarak tepki gösterdi.

İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular

Meclis önünde çadır kurdular

7 Ekim sabahı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetin istifası için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde çadır kurdu.

7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babası ölen Maoz Inan ile bazı İsrailliler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen anma töreninin ardından Netanyahu'nun istifası talebiyle bölgede bir taziye çadırı kurmaya başladı.

'İstifa edene kadar buradayız'

İsrailli aktivistler, yatakları, çubukları, brandaları taşıyarak bölgede tenteli bir çadır hazırladı. İsrail polisi ise Meclise çıkan yoldaki demir bariyerlerin arkasında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye getirilen bir TOMA daha sonra alandan ayrıldı.

Maoz Inan, akşam saatlerinde 7 Ekim'in üzerinden bir ay geçmesi üzerine düzenlenen anma töreninde, yaşananlardan dolayı Başbakan ve hükümetini suçlayarak Netanyahu ve iktidardaki koalisyon istifa edene kadar Meclis önünde kurdukları çadırda kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
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