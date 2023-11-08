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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gara ve Kandil'deki terör hedeflerinin vurulduğu belirtilerek "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" notu düşüldü.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
Ekleme: 8.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 8.11.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetler, teröristlere nefes aldırmadan bomba yağdırmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarılı hava hareakatları gerçekleştiren TSK, bugün saat 18.00'de Gara ve Kandil'teki terör hedeflerini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen hava harekatında 12 terör hefinin imha edildiği bildirildi.

12 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.' denildi.

SİLVİL HASSASİYET VURGUSU

Operasyonların süreceği belirtilen açıklamada, 'İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.
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