Galatasaray'ın yıldız isimleri Bayern maçında Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip edilecek

Bayern Münih ile bugün kritik bir maçta karşı karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncular yine gözlem altında olacak. Sarı-Kırmızılılar'da son 2 sezonda müthiş performans gösteren Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dev takımların radarında... Çok sayıda ünlü menajer ve scoutun Beyarn Münih maçında bu yıldızları yakından takip edeceği öğrenildi.Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini geri çeviren Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal scoutlarının tribünde olacağı ve oyuncuyla ilgili notlar alacağı belirtildi. Lucas Torreira da İtalyan takımlarının kıskacında.Lazıo ve Fiorentina gibi takımların yetkilileri de Almanya'daki maçı yakından takip edecek. Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson da İngiliz ve İtalyan scoutların radarında olacak. Avrupa'nın dev kulüplerinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.Süper Lig'de şampiyonluğun yeni favorisi G.Saray oldu. G.Saray'ın oranı 1.90'dan 1.75'e indirildi ve yeni favori olarak gösterildi. F.Bahçe'nin oranı ise 1.85.Bayern Münih-Galatasaray maçını 34 yaşındaki Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında görev alacak. Bu sezon yönettiği 13 resmi maçta 65 sarı, 9 kırmızı kart gösterdi. Yönettiği 13 karşılaşmada 5 kez penaltı kararı verdi.Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak. Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.G.Saray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.Bayern Münih'in santraforu Harry Kane, Galatasaray maçında takımının en büyük kozu olacak. Kane, Alman ekibinin en formda oyuncularından.ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİLGalatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. İlk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Cimbom, bir sonraki maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti...3. haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ise ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında aynı saatte grupta 1 puanı olan Kopenhag, 3 puanlı Manchester United'ı ağırlayacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynayacakları Bayern Münih maçının taktiğini belirledi. Tecrübeli hoca ilk maçta olduğu gibi cesur ve hücuma dayalı bir anlayışla sahada olacak. İlk maçta Bayern Münih'e karşı 70 dakika sahayı dar eden Sarı- Kırmızılılar, Almanya'da da geri adım atmayacak. Galatasaray özellikle savunma ve orta sahanın merkezine yapacağı baskılarla Bayern Münih'i hataya zorlayacak. 90 dakika boyuncu şok pres uygulayacak Cimbom, tarihi bir galibiyet elde etmek için var gücüyle savaşacak.Galatasaray'da Muslera mucizesi yaşanıyor. Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera dünkü idmanda yer aldı. Uruguaylı tecrübeli kaleci, Bayern Münih ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Almanya'daki zorlu maça 11'de başlaması bekleniyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları 5 kez gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık. Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım' diye konuştu.Aslan, Bayern Münih maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi. Alman eldiven, 'Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım' ifadelerini kullandı.