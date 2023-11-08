Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a geldi. Cumhurbaşkanlığı'na ait 'TUR' uçağıyla İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan'ı; Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik edecek.Erdoğan, yarın Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi'ne katılacak ve zirve oturumuna hitap edecek. Zirvede teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulacak.Erdoğan ayrıca, zirve kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.