  • USD: 28,44 - 28,49
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AK Parti grubu tarafından meclis gündemine getirilen İsrail ürünlerinin sosyal tesislerde boykot edilmesi kararını veto etti. Bozkurt gerekçe olarak ülke politikasını ilgilendiren konuların yerel meclislerde alınamayacağını belirtti.

Ekleme: 8.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 8.11.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, ülke çapında İsrail ürünlerine büyük çaplı boykot kampanyası başlatıldı.

Milyonlarca vatandaş, onlarca İsrail ürününü boykot ederken, CHP'li Esenyurt Belediyesi ise AK Parti grubunun Esenyurt Belediyesi'nin de boykota katılmasını talep etti.

CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto

'YÜREĞİ YANAN ANNELERİ ANLAYABİLİYORUM'

Önergeyi veren AK Parti'li Duygu Koç Şimdi yaptığı konuşmada, 'Son bir aydır İsrail'in uyguladığı işgal ve katliam politikalarına karşı Türkiye'nin pek çok belediyesinde İsrail mallarının kullanılmasına karşı boykot, yasaklanma kararı alınmıştır. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi bünyesindeki işletmelerde örneğin Havva Anapark Spor Tesisleri Kültür Merkezleri, Nikah Sarayı, Büfeler ve işletmelerinde bizler de İsrail mallarının boykot edilmesini ve yasaklamasını teklif ediyorum' dedi.

AK PARTİ'NİN İSRAİL'E BOYKOT ÇAĞRISI VETO EDİLDİ

Gündem teklifinin ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını belirterek, 'Gerçekten bir katliam yaşanıyor. Bu katliamın bir an önce son bulması lazım. Bu son bulmanın oluşması için de zulme karşı koyanların birlik beraberlik içinde olması lazım. Siyasi kökenine, inancına bakılmaksızın herkesin sorunudur bu. Oradaki katliamı ve katliamın muhataplarını ben de kınıyorum. Bizim, üniter devlet yapısı içinde herhangi bir yerel yönetimin bu tarz hukuki bir karar alması mümkün değil. Ben de sizinle aynı görüşleri paylaşıyorum. Bu bir insanlık suçudur, sorunudur. Buna seyirci kalırsak yarın kapımızda buluruz bunu' diye konuştu.

CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto

BOYKOT KARARI BİRÇOK KUSURU MEYDANA GETİRİR

Verilen boykot teklifinin üniter devlet yapısına uymadığı ve hukuk dışı olarak veto eden Deniz Bozkurt, 'Üniter devlet sistemi içinde bizim ticari bir konuda karar almamız mümkün değil. Bu Esenyurt Belediyesinin işiyle ilgili değil. Esenyurt Belediyesi olarak biz zaten ahlaki olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda hukuken karar almak başka birçok hukuki defekti meydana getirir' ifadelerine yer verdi.

'AK PARTİ'Lİ BELEDİYELER OLARAK KULLANMIYORUZ'

Bozkurt'un ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti'li meclis üyesi Kadir Çakır da 'Bu başkanlık yetkisindeki bir konu. Başkanlık makamı bunu uygulama yetkisine sahip. Ama biz bir temenni olarak, bir talep olarak bu talebimizi başkanımız olarak size de dile getirmiş olalım. Çünkü biz AK Partili belediyeler olarak İstanbul'daki ve Türkiye çapındaki AK Parti'li belediyeler olarak sosyal tesislerimizde İsrail ürünlerini kullanmama gibi bir boykot kararı aldık ve kullanmıyoruz. Aynı duyarlılığı Esenyurt Belediyesi'nden de görmek istiyoruz' şeklinde konuştu.
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...