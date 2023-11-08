CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda, “değişimciler”in adayı Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi. Kurultay’da son kez aday olduğu mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki odasını ise yakın çalışma arkadaşları Sekreteri Derya Gödek ve Rasim Bölücek topladı. CHP Genel Merkezin 12. kat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun odasında bulunan kıymetli hediyeler ve eşyalar otoparktaki bir araca taşındı.

Ana muhalefet partisi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, 'değişimciler'in adayı Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşları Sekreteri Derya Gödek ve Rasim Bölücek odasını topladı. CHP'nin Genel Merkez 12. Kat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP'nin eski Liderinin Sekreteri Derya Gödek, kıymetli hediyeleri ve eşyaları kolilerle yardımcısı Ömür Polat'a kapalı otoparktaki özel tutulmuş bir araca taşıttı. Kolilerde Sekreter Gödek'e özel olarak Belediyelerden gelen hediyeler yine ünlü mağazaların alışveriş kartları ve birçok evrakın bulunduğu belirtildi. Sekreter Gödek'in etrafına dikkat çekmemek adına Genel Başkanın eşyalarını taşıyoruz. 'Evinde de yer yok bir depo kiralacağız belgelerle alakalı'dediği ifade edildi.CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine 'bir süre dinleneceğim, sonrasında konuklarımla görüşmek adına özel bir ofis kiralayacağını' belirttiği ifade edildi.Derya Gödek, CHP'nin New York'ta ikamet eden genel başkan danışmanı Rasim Bölücek'in sekreterliğinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreterliğine yükselerek göreve gelmişti. Bilindiği üzere Rasim Bölücek yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü.FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.