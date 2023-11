CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde entrika dolu kurultay sürecinin ardından yeni genel başkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan adayı" Özgür Özel oldu.13 yıl oturduğu koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.CHPnin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlundan türlü entrikalar: Özgür Özelin elini niye kaldırmadı?Özgür Özel 4 Kasım'da yapılan kurultayın ardından bugün mazbatasını alarak resmen CHP'nin Genel Başkanı oldu.Mazbatası ile kameralara poz veren Özgür Özel, "8 yıl grup başkanvekili olarak görev yaptım. Bu odada 8. Genel başkan olarak mazbata almak onur verici. Parlamentonun güç kazanması için ana muhalefet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.Öte yandan Özel mazbata almadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İkilinin kameralara yansıyan görüntüsünde suratlarının asık olduğu ve zoraki gülümseme içinde oldukları görüldü.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında genel başkanlık seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde görev yapan personelle vedalaştı. Ailenin liderlerinin değişebileceğini, bunun da gayet doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum" ifadelerini kullandı.Genel başkanlığı döneminde elinden geldiği kadar çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık ve bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu. Bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çalıştık, çaba harcadık. Sizler günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz, bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor ama sonuçta parti hepimizin partisidir" dedi.Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle sağlıklı diyaloglar kurmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:"Giremediğimiz mahallelere girmeye, giremediğimiz evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize yürekten teşekkür ederim. Dolayısıyla partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak bu söylemleri öyle algılamanızı isterim. Her birimiz CHP için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız. Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum."Kılıçdaroğlu'nun "şimdilik hoşça kalın" sözleri yeniden genel başkanlık için zorlayacak mı? sorusunu akıllara getirdi.Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak biliniyor. Öyle ki İBB Başkanı seçimin ardından "Değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Kılıçdaroğlu'nu tek başına deviremeyeceğini anlayan İmamoğlu daha sonra rotayı İBB'ye kırararak Özgür Özel'e destek açıkladı.İmamoğlu bu hamle ile 2028 adaylığı için gelecek planları yaparken Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyerek bunu açık etmişti.Öte yandan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu kurultayın ardından verilen pozla tescillendi... İmamoğlu'ndan "lider benim" pozu geldi.Kurultayda Divan Başkanı olarak Özgür Özel'in kazandığını ilan eden isim olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de." ifadelerine yer verdi.Ancak paylaşılan fotoğrafta İmamoğlu'nun ön planda olduğu Özgür Özel'in ise arka planda olduğu hatta dikkatli bakmayınca anlaşılmadığı da görüldü.CHP'nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi.Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi.Ekremci hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi.