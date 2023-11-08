Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, menşei İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti.Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, Oda'nın talebiyle ilgili olarak tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılması, öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otellerinin de gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy'a geçişler arttı. Türkiye'deki tüm ATM ve POS'larda geçerli olan Troy'un kart sayısı bugün itibarıyla 19 milyona ulaştı. Vatandaşlar, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep ediyor.Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de, kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen ürünlerin alımı, satımı ve kullanımının yapılmayacağı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, hizmetlerini yerli ve milli ürünlerle destekleyerek dayanışma ruhunu yükselttiklerini ifade ederek İsrail'in insafsızlığını lanetlediklerini belirtti.Sivil Toplum Kuruluşları ile Filistin İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katil İsrail'e ait olan ve siyonizm destekçisi markalara karşı başlatılan boykot kararlarının devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Erbaş konuşmasında, 'Siyonizm'i destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir.' ifadelerini kullandı.Yahşi, 'Biz eğitimciler her gün okullarımızda evlatlarımıza iyiliği, merhameti, adaleti anlatırken onları vicdanlı, adil, mazlumun derdine derman olmaya gönüllü bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken bugün kurduğumuz cümleler boğazımıza takılıyor. Acının, zulmün, vahşetin ülkesi yoktur. Bu, tüm insanlığın meselesidir. Türk Milleti olarak tek yürek, tek ses bu zulmün karşısında sessiz kalmayarak onurlu ve izzetli duruşumuzu, tepkilerimizi göstermeye devam ediyoruz. Okul kantinlerimizde İsrail menşeili ürünlerin satışını boykot ederek Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi topraklarında zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin acısı yüreğimizde.' ifadelerini kullandı.İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz da masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınadıklarını ve bu zulmü lanetlediklerini belirterek, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların okul kantinlerinde satışı yapılmayacağını ifade etti.