Bodrum'da kaçak göçmenlere operasyon! Yüzerek geçmek istedi, yakalandı

Bodrum'dan yüzerek İstanköy Adası’na geçmeye çalışan bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, deniz ortasında bir kişinin İstanköy Adası’na doğru yüzdüğünü fark etti.Üzerinde dalgıç kıyafetleri bulunan düzensiz göçmen, ekiplerce yakalandı.Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 28 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.