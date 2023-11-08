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Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi" dedi.

Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Ekleme: 8.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 8.11.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi" dedi.

Yerlikaya, "Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, yapılan operasyonlara dair şu bilgileri verdi:

"2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ’a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı. 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

TERÖRİSTLERİN 126 EYLEMİ ÖNLENDİ

Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7’si Kırmızı, 15’i Turuncu, 30’u Gri, 1’i Mavi, 1’i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti.

Son 10 ayda; 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi."
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