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AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı içindeki partilerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dağ, yakın süreç içinde belirlenen adayların açıklanacağını belirtti.

AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Ekleme: 8.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 8.11.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı içindeki partilerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dağ, 'Bizim ittifakımız sadece seçim ittifakı değil' dedi.
Adayların belirlenmesi için komisyon toplanacağını belirten Dağ, yakın süreçte aday açıklamalarının başlayabileceğini kaydetti.

Dağ, 'İstanbul ve Ankara'yı alacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:
'Alacağız tabii ki. Seçime almayacağız diye girmek mümkün değil, kazanacağız. Büyükşehirlerin sorunları öteledikçe, çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyeleri vadettikleri hiçbir şeyi yapmadılar.

İstanbul'da yürüyen merdiven meselesi her yerde konuşuluyor. Ya da otobüslerin sürekli yanması. Beş yıldır bu sorunları bile çözemezseniz 16 milyonluk bir şehirde çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor.'

Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılması
Dağ, Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasından sonra İYİ Parti'den gelen tepkilerin sorulması ve yeni katılımların olup olmayacağına dair soruya şöyle yanıt verdi:

'İYİ Partililer kafa bulandırıcı şeyler ifade ettiler ama Nebi Bey gerekli açıklamayı yaptı.

Yeni katılımlar olmaz diyemem, olur da diyemem. Süreç gösterecek.'

CHP'de Özgür Özel dönemi

AK Partili Dağ, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

'Değişim, makyaj değişimi. Yüz aynı yüz. Geride Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş, 9'unda Sayın Özel yanında. Ondan önceki seçimde Manisa'da kendisi kaybetmiş.
Sembol oluşturmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu '13. Cumhurbaşkanı olacağım' dedi. 13 yıl genel başkan kaldı. Kılıçdaroğlu aday olup genel başkanlık veya grup toplantılarına veda ediyorum dediğinde Sayın Özel ağlamıştı, bugün gülücükler saçıyor.
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'a selam söyledi. Özel de benzerini yaptı. Biz kongreden önce de kongreden sonra da karşı tarafta ittifak olacakmış gibi çalışıyoruz.'
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
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