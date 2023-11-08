ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

Katliamcı İsrail, Gazze'de kadın, çocuk ayırmaksızın sivil katliamını tam 33 gündür sürdürüyor. İsrail'in vahşi saldırılarına ABD'den de açık açık destek geliyor. Savaş gemileri, nükleer denizaltı ve çok sayıda mühimmat gönderen ABD bu kez de ateşkes talep etmeye başladı. ABD'nin bu ikiyüzlü yaklaşımının son örneği de yapılan yeni açıklamalar oldu.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları devam ediyor. ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.Biden'ın Netanyahu'ya ateşkesin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söylediği ifade edilen haberde, İsrail ve Katar'ın Hamas'ın 10-15 rehineyi serbest bırakacağı ve 3 günlük arayı tüm rehinelerin kimliklerini doğrulamak için kullanacağı bir teklifi tartıştıkları aktarıldı.Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'a güvenmediğini ve rehinelerle ilgili bir anlaşmaya hazır olduklarına inanmadığını söylediği belirtildi.Biden ve Netanyahu Gazze'de 'taktiksel duraklamayı' ele almıştıBiden ile Netanyahu'nun dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, 'İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı' denilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun 'Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri' yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.'İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz.' diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.Patel, diğer taraftan '6 Ekim'deki statükoya' da dönmenin mümkün olmadığını belirtti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin 'korkunç' olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, 'Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç.' ifadelerine yer verdi.Kirby, Tel Aviv yönetimi için, 'İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz' ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den 'ayrılmayı başararak' Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.