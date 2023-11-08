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ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

İşgalci İsrail'in katliam ordusuna verdiği desteğin boyutunu artıran ama aynı zamanda ateşkes çağrısında bulunan ikiyüzlü ABD'den akıllara zarar açıklamalar geldi. Katil İsrail'in 33 gündür aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının altında yatan korkunç planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün açıklamıştı. ABD, İsrail'in Gazze işgaline karşı çıktığını iddia etse de bir aydır süren çocuk katliamına kan donduran bir kılıf buldu.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
Ekleme: 8.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 8.11.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
Sözde Hamas'a karşı harekete geçen ancak tam bir aydır sivilleri katleden İsrail'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Açık açık Gazze'yi işgal planından bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den 'desteklemiyoruz' açıklamaları gelse de katliamın sürmesi için mühimmat desteği sürüyor. Bütün bunların yanında dün İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, akıllara zarar sözler sarf etti.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, 'Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç.' ifadelerine yer verdi.

UTANMADAN HAMAS'I SUÇLADI

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, 'İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz' ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

24 SAATE DİKKAT ÇEKTİ

Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den 'ayrılmayı başararak' Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


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