Sivas'ta korkutan yangın! Çatı katı alev aldı

Sivas'ın Pulur Mahallesi Tarhana Caddesi üzerinde bir binada, korku dolu anlar yaşandı...Öğle saatlerinde cadde üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Kısa süre içerisinde büyüyen yangın hem binada hem de mahallede yaşayanların yüreğini ağzına getirdi.Binanın çatısından yükselen alevi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.