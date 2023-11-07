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Polat soruşturmasında serbest kalanlara savcılıktan itiraz

Dilan ve Engin Polat ve yakınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest kalan 4 şüpheli için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün’ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün’ün serbest kalmalarına itiraz etti.

Ekleme: 7.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 7.11.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Polat soruşturmasında serbest kalanlara savcılıktan itiraz
Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında 'Resmi belgede sahtecilik, 'Suç islemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' ve 'Vergi usul kanununu uygulamama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli geçen cumartesi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilip serbest kalan 4 şüpheli için harekete geçti. Şüphelilerin serbest kalmasına itiraz etti.
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