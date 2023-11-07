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Beyaz Gazete
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Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu

CHP'de gece başlayıp öğle saatlerine kadar süren PM ve YDK seçimleri, partide yeni bir muhalif oluşum doğurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı oluşturulan gruptan 8 isim PM'ye girerek, değişimcilerin listesini deldi.

Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu
Ekleme: 7.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 7.11.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu
'Denge ve Denetleme Listesi' adlı bu grubu oluşturan Oğuz Kaan Salıcı ise cinsiyet kotasına takılarak meclis dışı kaldı. Seçimlere bağımsız katılan Deniz Yavuz Yılmaz da 60 kişilik PM'ye seçilen bir diğer isim oldu.

TSK ve Mehmetçik'e sayısız iftira atmasına rağmen Özel'in A takımında yer alan Sezgin Tanrıkulu ise PM'ye girmeyi başaramadı.

Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu

ÖZEL'E 'MUHALİF' ATAK

Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik 'Denge ve Denetleme' grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı.

Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu

Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan 'Denge ve Denetleme Listesi'nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

BÖLÜNMELER BİTMİYOR

Öte yandan Özel'in listesi üzerinden PM'ye giren birçok siyasinin İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti.

Yeni PM'de 8 kişilik 'muhalif' grubun yanı sıra, Özel'in listesinde de ayrışmalar olabileceği değerlendiriliyor.

Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu

'Değişimci' grubun içinde ilerleyen süreçte 'Özel'ciler' ve 'İmamoğlu'cular' şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu

TANRIKULU'NA BÜYÜK ŞOK
PM seçimlerinde gözler bir yandan da Sezgin Tanrıkulu'nun üzerindeydi. Yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk askerine yönelttiği iftiralarla büyük rahatsızlık yaratan Tanrıkulu, buna rağmen Özel tarafından 'A takıma' dahil edilmişti.

PM seçimlerinde yeterli oyu alamayıp saf dışı kalan Tanrıkulu, kendisine ancak yedek üyeler arasında yer bulabildi.



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