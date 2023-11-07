Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'nin desteği ile 32 gündür Gazze'de yaşam alanı bırakmayan İsrail'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li bir kanala verdiği röportajda Gazze işgali planını açıkladı.
İsrail'in Gazze ile ilgili kirli planı deşifre oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Belirsiz bir süre için' diyerek açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABC News 'World News Tonight' sunucusu David Muir'in sorularını yanıtladı. Ateşkes fikrini bir kez daha reddetti.
Netanyahu, 'İnsani bir duraklama olmayacak mı?' sorusuna 'Ateşkes olmayacak' yanıtı verdi.
TAKTİKSEL DURAKLAMA
Taktiksel küçük duraklamaların yapıldığını belirten Netanyahu, İnsani malzemelerin içeri girmesi için ya da rehinelerin bölgeden ayrılabilmesi için koşulları kontrol edeceklerini söyledi.
Ancak genel bir ateşkesin olmayacağını belirtti. Ateşkesin savaşı sekteye uğratacağını öne süren Netanyahu, Hamas'a karşı uygulayacağı tek şeyin baskı olduğunu belirtti.
Bugüne kadar 4 binden fazlası çocuk 10 bini aşkın sivili katleden İsrail'in Gazze işgali planını da anlattı.
BELİRSİZ BİR SÜRE BOYUNCA
Netanyahu, İsrail'in 'belirsiz bir süre' boyunca oynayacak bir rolü olduğunu belirtti. Belirsiz bir süre genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacaklarını iddia eden Netanyahu bunu yapmadıkları takdirde Hamas'ın hayal dahi edemeyecekleri bir boyuta ulaşabileceğine inandıklarını belirtti.