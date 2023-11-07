Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...

İsrail'in Gazze ile ilgili kirli planı deşifre oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Belirsiz bir süre için' diyerek açıkladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABC News 'World News Tonight' sunucusu David Muir'in sorularını yanıtladı. Ateşkes fikrini bir kez daha reddetti.Netanyahu, 'İnsani bir duraklama olmayacak mı?' sorusuna 'Ateşkes olmayacak' yanıtı verdi.Taktiksel küçük duraklamaların yapıldığını belirten Netanyahu, İnsani malzemelerin içeri girmesi için ya da rehinelerin bölgeden ayrılabilmesi için koşulları kontrol edeceklerini söyledi.Ancak genel bir ateşkesin olmayacağını belirtti. Ateşkesin savaşı sekteye uğratacağını öne süren Netanyahu, Hamas'a karşı uygulayacağı tek şeyin baskı olduğunu belirtti.Bugüne kadar 4 binden fazlası çocuk 10 bini aşkın sivili katleden İsrail'in Gazze işgali planını da anlattı.Netanyahu, İsrail'in 'belirsiz bir süre' boyunca oynayacak bir rolü olduğunu belirtti. Belirsiz bir süre genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacaklarını iddia eden Netanyahu bunu yapmadıkları takdirde Hamas'ın hayal dahi edemeyecekleri bir boyuta ulaşabileceğine inandıklarını belirtti.