Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa eden Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katıldı.Geçtiğimiz günlerde Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.