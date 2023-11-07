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MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti'nin MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor...

MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Ekleme: 7.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 7.11.2023 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
AK Parti'nin MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda Gazze meselesinin ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü söyledi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle...

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR...

Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırımı kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir.

16 HASTANE, 32 SAĞLIK OCAĞI, 105 SAĞLIK MERKEZİ HEDEF ALINDI

Doğrudan sivillerin tedavi gördüğü 16 hastane, 32 sağlık ocağı ve 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, 40 bin konut tamamen yıkılmıştır. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir. Gazze halkına dönük olarak Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu katliam siyaseti soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez hale gelmiştir. BM Genel Sekreteri bunu 'dehşet' duygusuyla ifade ediyor. Tüm bu ifadelerine rağmen BM hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil değil. 121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Bu tablo içerisinde BM İnsan Hakları Komiseri gidişattaki vahşeti görerek istifa etmiştir.

Netanyahu Tevrat'tan alıntılar yaparak kendi vahşetine dini duyguları alet etmeye çalışıyor. Kim ki yaptıkları katliamları meşrulaştırmak için Tevrat ve İncil'den referans getiriyorsa Tevrat ve İncil'e inananlara saygısızlık yapıyor ve Tevrat ve İncil'i hedef alıyor demektir.

Netanyahu'nun yaptığı Nazilerin yaptığı ile aynı şeydir.
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
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