İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi
İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alınırken, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan tutuklandı.
İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bir kişinin uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
10 KİLO 629 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada ise 10 kilo 629 gram kokain ele geçirildi.
Öte yandan, otomobilde bulunan şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.