İtalya'daki tarzının bedeli belli oldu

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor.Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.İtalya'da çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1.5 milyon beğeniye ulaştı.Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıktı.Ünlü bir markanın 17 bin 361 TL değerindeki elbisesini giyen ünlü isimin ayakkabıları ise 44 bin 152 TL.