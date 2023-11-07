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İstanbul'da polisleri taşıyan otobüs denize düşme tehlikesi atlattı

Sarıyer'de Çin Konsolosluğu önünde görevli yaklaşık 20 çevik kuvvet polisini taşıyan servis otobüsü, yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe, ardından da ağaca çarptı. Araç denize düşmekten son anda kurtuldu.

Ekleme: 7.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 7.11.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da polisleri taşıyan otobüs denize düşme tehlikesi atlattıİstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 polisin içinde olduğu servis otobüsünün freni, Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra tutmadı.

Şoförün hakimiyetini kaybettiği otobüs yokuş aşağı kaydı. Otobüs önce, sahil kenarında bulunan park halindeki cipe ardından da kaldırımdaki ağaca çarptı.

2 polis yaralandı

Servis otobüsü, şoförün manevrasıyla kaldırımda durabildi. Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da polisleri taşıyan otobüs denize düşme tehlikesi atlattı

"Orada o arabanın olması da mucize"

Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı." dedi.

Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İstanbul'da polisleri taşıyan otobüs denize düşme tehlikesi atlattı
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