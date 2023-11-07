İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Havalimanı mührü kullanmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yapan örgüte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi Hasan Gülerçoban yakalandı. Gülerçoban'ın telefonunda yapılan inceleme sonucunda örgütte faaliyet gösteren, 10 göçmen kaçakçısı tespit edildi.Kaçakçılara yönelik ikinci bir operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 adet sahte ikamet belgesi, 1 adet İstanbul Havalimanına ait mühür, 2 pasaport ve para ele geçirildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.