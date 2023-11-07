İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun gözyaşları! Ya Rab diyerek ağladı…

İsrail, devlet değil katildi… 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı, sayısız insanlık suçu işledi.Kundaktaki bebekleri, küçücük çocukları terörist ilan etti, düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.Anne babaların evlatsız, çocukların ailesiz kaldığı Gazze'den yükselen feryatlar, yürekleri titretti.Yaşıtlarının oyun oynadığı, uyuduğu, yemek yediği Gazzeli çocuklar, İsrail ordusu tarafından atılan bombalarla uykusunda can verdi. Dünya, sırf Müslüman sırf Filistinli olduğu için o çocukların öldürülmesine tek kelime etmedi.İsrail'in kanlı saldırılarının sürdüğü Gazze'de çekilen bir video ise yürekleri deldi. Bombalı saldırılarda evini, belki de ailesini kaybeden Gazzeli bir çocuğun acı içinde ettiği ve 'Ya Rab' dediği anlar, Filistin'in yalnızlığını ancak Allah'a nasıl sığındığını gözler önüne serdi.