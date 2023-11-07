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İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

Siyonist İsrail rejimi önceki gece tüm iletişim hatlarını keserek Gazze'yi dünyadan kopardı. Çocuk hastaneleri, kamplar hedef alındı. Bir gecede 200 Filistinli daha katledildi. İsrail'in katlettikleri arasında 4 bin 104 çocuk bulunuyor. Gazze'de artık mezarlıklar yetmiyor. Boş araziler toplu mezara dönüştürülüyor.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
Ekleme: 7.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 7.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 30 gün geride kaldı. İsrail, Gazze'ye yönelik en büyük hava saldırılarından birini pazartesi gününün ilk saatlerinde gerçekleştirdi.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 22 oldu.

İsrail'in katlettikleri arasında 4 bin 104 çocuk bulunuyor. Gazze'de artık mezarlıklar yetmiyor. Boş araziler toplu mezara dönüştürülüyor.

1 SAATTE 100 SALDIRI

İsrail işgal kuvvetleri önceki gece boyunca da Gazze'ye bomba yağdırdı. Bir saatten az bir sürede 100'de fazla hedefe hava saldırısı düzenlendi. Gece boyu toplamda ise 4500 saldırı düzenledi.

Uçaklar, Endonezya Hastanesi ile Şifa Hastanesi'nin çevrelerini de hedef aldı. Saldırılan yerler arasında Gazze'de zihinsel engelli çocuklar için tek tedavi merkezi ile kanserli çocukların tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşu da vardı.

Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin iletişimini yine tamamen kestiler. İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, 'Gazze'deki hastanelerde yaralılardan oluşan bir tsunami var' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz' açıklaması yayınlandı.

Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı. New York Times'taki habere göre Gazze'deki hastanelerde doktorlar anastezisiz ameliyatlar yaparken artık en zor seçimi de yapmak zorunda kalıyorlar.

Doktorlar hangi yaralının daha çok hayatta kalma şansı olduğuna bakarak getirilenlere müdahale ediyor.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

SU DEPOLARI HEDEFTE

İsrail ordusu, ekmek fırınlarının ardından su depolarını da vurmaya başladı. Şati kampındaki içme suyu deposu bombalandı. Sivillerin en temel ihtiyaçlarına erişimi, bir kez daha büyük darbe aldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken CNN televizyonu Gazze'de bir gecede 42 yakınını kaybeden ABD'deki bir Filistinli aile ile röportaj yaptı.

Aile, 3 aylık bebekten 77 yaşındakilere kadar katledilen 42 kişinin tamamının sivil insanlar olduğunu söyledi, İsrail zulmüne isyan etti.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI ARTIK YETER' DİYE İSYAN ETTİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin'de 'acil insani ateşkes' çağrısında bulundu.

Açıklamada, '(Filistin'de) Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Artık yeter. Bu artık sona ermeli' ifadeleri kullanıldı.

7 Ekm'den bu yana Gazze'de öldürülen BM personeli sayısı ise 88'e yükseldi. Bu şimdiye kadar tek bir çatışmada BM'nin verdiği en yüksek kayıp oranı oldu.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK KATLEDİLİYOR

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü' dedi.

Guterres, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2.7 milyon kişi için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını da duyurdu.

BM Genel Sekreteri, yakıt olmadan yeni doğmuş bebeklerle yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını vurguladı.

SABIRLAR TÜKENMEK ÜZERE

İsrail'in Haaretz gazetesi, yaklaşık bir aydır İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin hâlâ Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

Analizde, İsrailli üst düzey askerlerin, yüzlerce Hamaslının öldürüldüğüne ilişkin raporların 'kesin ve yeterli olmadığı' düşüncesi taşıdığına dikkati çekidi.

Analizde 'Hamas ile savaşın İsrail'e maliyeti 51 milyar dolara ulaştı. Sabırlar tükenmek üzere' denildi.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

PSİKİYATRİ HASTANESİNİ VURDULAR

İsrail, Gazze'nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesini vurdu. Psikiyatri hastanesinin büyük bir kısmı hasar gördü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait binanın çatısında bulunan güneş panelleri vuruldu. Saldırıda onlarca Filistinli yaralandı.

DEMİR KUBBE BAŞINA YIKILDI

İsrail hava savunma sistemi hedef şaşırarak füzeleri Tel Aviv'e düşürdü. Hamas'ın Gazze'den fırlattığı füzeleri durdurmak için kullanılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, hedefini şaşırdı ve bir füze Tel Aviv'e düştü.

İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda savunma füzesinin havada bir anda dönerek yine İsrail'e düştüğü görüldü.

SİBER SALDIRI MI?

Netanyahu yönetimi konu hakkında açıklama yapmazken, uzmanlar İsrail hava savunma sistemine yönelik bir siber saldırının olabileceğine dikkat çekti.

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İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
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