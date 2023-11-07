  • USD: 28,39 - 28,44
  • EURO: 30,50 - 30,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticarete konu ürünlerin güvenilirliğinin sağlanması için e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni uygulamaya alacak. İşte detaylar...

Ekleme: 7.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 7.11.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...
İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor.

Ticaret Bakanlığının Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla klasik alışveriş mecralarından farklı dinamiklere ve kurallara sahip elektronik bir piyasa oluştu.

e-ticaret, giderek artan şekilde tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlandı ancak bu alan denetimi çok da kolay olmayan yeni bir ticaret biçimi olarak öne çıktı.

Bu alanda duyulan yasal altyapı ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' ile giderek yaygınlaşan e-ticarete konu ürünlerin Türkiye'de etkin denetlenebilmesine yönelik kurallar ortaya konuldu.

Kanunun alt mevzuatı olarak hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı' da kamuoyunun görüşüne sunuldu. Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ DENETLEDİ
Kanunun ardından, geçen yıl internet üzerinden yapılan satışlara yönelik denetim sağlayan kuruluşlar Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 103 denetimde 268 parti ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucu 262 parti ürün uygunsuz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürün partilerinin 218'i kozmetik, 44'ü biyosidal ürünler oldu. Yapılan denetimler sonucu kozmetiklerde ürün tanıtımlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle 766 alan adı/URL'nin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunuldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATILAN BEYAZ EŞYALARIN ENERJİ ETİKETLERİ DENETLENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 2021 yılında başlatılan ekotasarım ve enerji etiketlemesi mevzuatı kapsamında aspiratör ve fırınlara yönelik tarama faaliyetleri sonucu 58 farklı model ürün için 2022 yılında yaptırım uygulandı. Yeni enerji etiketlemesi ve ekotasarım kriterlerini karşılayamayan ürünlerin e-ticaret siteleri üzerinden satışına devam edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yapılan çevrim içi enerji etiketlemesi denetimlerinde 178 farklı model ürün tarandı. Yapılan denetimler sonucu 82 model ürünle ilgili uygunsuzluk tespit edildi.

Rapora göre, artan internet satış hacmi, diğer kuruluşların da bu alana daha çok önem ve öncelik vermesi gerektiğini ortaya koyuyor. Görüşe açılan yönetmelik taslağının yayımlanmasının ardından, söz konusu alandaki denetimlerin etkinliğinin artırılacağı değerlendiriliyor.

ÜRÜN SATICILARI VE TÜKETİCİLERDE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK
Öte yandan Bakanlıkça e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi de yürütülecek. Projeyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticarette ürün güvenliği denetimleri alanında altyapılarının güçlendirilmesi, elektronik ortamda ürün satan üreticiler ile alan tüketicilerin ürün güvenliğine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, elektronik ticaret denetimlerinde etkin koordinasyon sağlanması ve elektronik ticarette piyasa gözetim ve denetimini mümkün kılan bir yazılım geliştirilerek etkin denetim sistemi kurulması amaçlanıyor.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da konuya ilişkin hedefler yer aldı. Buna göre, e-ticarette piyasa gözetim ve denetimini etkinleştirmek üzere sistem kurulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenleme çalışmaları yürütülecek. Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetim ve denetimine dair ikincil mevzuat tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan öldürüldü
İnsanlıktan çıktılar! İşte soykırımın bilançosu: Keskin nişancılar çatılardan Filistinlileri katlediyor
Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu
Dünya bunu konuşuyor: Türkler ABD’nin planını biliyordu
İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
66 ilde Mercek operasyonu: 715 şüpheli yakalandı
İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun gözyaşları! Ya Rab diyerek ağladı…
FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'de değişim yok!
Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi
Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü!
Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması! 2024 Ocak'ta yeni adımlar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a büyük şok! Hakan Fidan’ın hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı…
CHP kurultayından geriye yine 'çöp' kaldı
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...