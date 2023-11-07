İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek
Dar gelirliler için hazırlanan konut kampanyasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı! Yaşanan haksızlıkların önüne geçebilmek için ek şartların getirilmesi beklenen kampanya için 1,20 faiz oranı ve 120 ay vade imkanının sunulması bekleniyor. İşte Yeni konut kampanyasında son durum...
Dar gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Yeni ekonomi tedbir paketi kapsamında faizlerin yükseltilmesi konut piyasasının durmasına dar gelirli vatandaşın uygun faiz oranı ile konut sahibi olmasının önüne geçti. Lakin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı.
İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.
İlk defa evini alacak vatandaşlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulacak. Çalışmalar devam ederken kampanyaya ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. İşte merak edilen ayrıntılar…
YENİ KONUT KAMPANYASINDA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?
Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Söz konusu konut kredisinin 1,20 faiz oranı 15 yıl yani 180 ay vade veya yine 1,20 faiz oranı ile 10 yıl yani 120 ay vade ile verilmesi bekleniyor.
KONUT KAMPANYASINA EK ŞARTLAR GELEBİLİR?
Dar gelirli ve ilk kez konut sahibi olacak vatandaşları yakında ilgilendiren kampanyada haksızlıkların önüne geçebilmek için ek başvuru şartları eklenmesi bekleniyor. İşte o şartlar;
- Evin alınacağı ilde ikamet etme
- Üzerine kayıtlı bir taşınmazın bulunamaması
- Eşinin ve 18 yaş altı çocuğunun üzerine taşınmaz bulunmaması
- Herhangi bir dairedeki hisse oranını yüzde 50'dan fazla olmaması
- Belli bir süre konutu satamama veya daha öncesinde konut satmama
ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU
Kredi türü: Konut kredisi
Kredi tutarı: 2.000.000 TL
Kredi vadesi: 180 ay
Faiz oranı: 1.20
2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Faiz Oranı: %1,20
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL
KKM HESAPLARINI BOZDURANA TEŞVİK VERİLEBİLİR
KKM hesaplarında vade bozduranlara ek avantajların sağlanacağı beklenenler arasında yerini alıyor. Yani peşinat kısmını KKM'den bozduran ve ilk defa ev alacaklara da böyle bir kredi imkanın sağlanabileceği konuşulanlar arasında.