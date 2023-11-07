Dar gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Yeni ekonomi tedbir paketi kapsamında faizlerin yükseltilmesi konut piyasasının durmasına dar gelirli vatandaşın uygun faiz oranı ile konut sahibi olmasının önüne geçti. Lakin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı.İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek.İlk defa evini alacak vatandaşlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulacak. Çalışmalar devam ederken kampanyaya ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. İşte merak edilen ayrıntılar…Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Söz konusu konut kredisinin 1,20 faiz oranı 15 yıl yani 180 ay vade veya yine 1,20 faiz oranı ile 10 yıl yani 120 ay vade ile verilmesi bekleniyor.Dar gelirli ve ilk kez konut sahibi olacak vatandaşları yakında ilgilendiren kampanyada haksızlıkların önüne geçebilmek için ek başvuru şartları eklenmesi bekleniyor. İşte o şartlar;- Evin alınacağı ilde ikamet etme- Üzerine kayıtlı bir taşınmazın bulunamaması- Eşinin ve 18 yaş altı çocuğunun üzerine taşınmaz bulunmaması- Herhangi bir dairedeki hisse oranını yüzde 50'dan fazla olmaması- Belli bir süre konutu satamama veya daha öncesinde konut satmamaKredi türü: Konut kredisiKredi tutarı: 2.000.000 TLKredi vadesi: 180 ayFaiz oranı: 1.202.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:Aylık Taksit: 27.174,45 TLFaiz Oranı: %1,20Toplam Tutar: 4.891.401,03 TLKKM hesaplarında vade bozduranlara ek avantajların sağlanacağı beklenenler arasında yerini alıyor. Yani peşinat kısmını KKM'den bozduran ve ilk defa ev alacaklara da böyle bir kredi imkanın sağlanabileceği konuşulanlar arasında.