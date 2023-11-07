Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. 1 korumanın vurulduğu olayı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...
İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede hareketli günler yaşanırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna da ateş açıldı.
1 korumanın vurulduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, olayı ‘Ebu Cendel'in Çocukları' adlı örgüt üstlendi.
Mahmud Abbas'a '24 saatlik' süre verilmişti
Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
ABD Dışişleri Bakanı ile ateşkes görüşmesi
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Abbas, Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti..