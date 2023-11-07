Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede hareketli günler yaşanırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna da ateş açıldı.1 korumanın vurulduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, olayı ‘Ebu Cendel'in Çocukları' adlı örgüt üstlendi.Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Abbas, Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti..