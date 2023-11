FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından FETÖ ile irtibatına yönelik ifadeler de bir kez daha gündeme geldi. Özgür Özel'in, Manisa'da eczacılık yaptığı dönemden milletvekili olma sürecine kadar FETÖ tarafından parlatıldığı, FETÖ'cü isimlerin ifadelerine yansımıştı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren bir isim, örgütün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair önemli bilgiler vermiş, bu kapsamda Özgür Özel'in de 2007'den itibaren örgüt tarafından desteklenmeye başlandığını belirtmişti.Özel'in, kızının da FETÖ'nün eğitim üssü Yamanlar Koleji'nde okuduğu ve girdiği yarışmadan kazandığı ödülü de babasının elinden aldığı FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde yer aldı.Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını kaydetti.FETÖ/PDY terör örgütünün her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet gösterdiğini belirten Uludemir, 'Özelikle Salihli bölgesinde AK Partiye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı.Bu kapsamda Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içerisinde bu desteklenme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007 yılından itibaren Özgür Özel' e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel' e ulaştırılmaktaydı' dedi.FETÖ/PDY terör örgününün Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile irtibata geçerek Manisa'dan CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişarede bulunduğunu kaydeden Uludemir, 'Talat Zurnacı bu iş için Özgür Özel' in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı.Cemaat içerisinde parlatma tabir edilen şekilde Özgür Özel' in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel' e maddi ve manevi destek sağladı.Bu destek üzerine MASIAD genel sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli' deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi ilgiyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu' da bu hususu bana birebirde de Özgür Özel' in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti. Hakan Yörükoğlu'nun Salihlili olması sebebiyle ve Salihli' de etkin olduğundan bu görev ona verilmişti. Talat Zurnacı'nın bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesi sebebiyle Özgür Özel'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır' ifadelerine yer verdi.Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı belirlendi.O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı belirtildi.Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in 'mahrem' görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte 'bağlılık yemini' ettiği ve 'himmet sözü' verdiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra terörist elebaşının söz konusu alçıdan elini öpüp başlarına koydukları bilinmektedir. Tavanındaki işlemeleri Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır.Yamanlar Koleji eğitim kurumu içerisinde ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz'ın da katılımıyla gizli toplantılarının gerçekleştirildiği, 17-25 Aralık girişimleri de dahil birçok planın burada hazırlandığı, önemli kararların yine burada alındığı bilinmektedir.Ayrıca yapılan operasyon neticesinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu sanılan tören kılıçları da bulunmuş, cami ile yemekhane arasında gizli bir tünel olduğu da tespit edilmiştir.