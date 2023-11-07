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Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çiftin ilişkisi olduğu 27 şirkete kayyum atanması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Polat Ailesi ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanacak.

Ekleme: 7.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 7.11.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi
Türkiye'nin konuştuğu Polat Ailesi davasında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin şirketleri mercek altında.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Toplam 14 kişi tutuklandı

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şirkete kayyum atanacak

12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep edilmişti.

Talebi değerlendiren mahkeme, 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
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