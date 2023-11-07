Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Özbekistan'a gidecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.