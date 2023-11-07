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Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 7 Kasım hava durumu tahminleri açıklandı. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar devam ederken, salı günü için bazı illere uyarı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Kasım hava durumu raporu.

Ekleme: 7.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 7.11.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 23 derece olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 21°C
Az bulutlu

VAN 4°C, 15°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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