Bazı illere uyarı yapıldı! 7 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 23 derece olacak.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 17°C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 17°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR 18°C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 11°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 17°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA 17°C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluISPARTA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 6°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 9°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 21°CAz bulutluVAN 4°C, 15°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 14°C, 27°CParçalı ve az bulutlu